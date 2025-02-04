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  4. Çok ilginç gelişme: Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala FETÖ'den tutuklandı! ABD detayı...

Çok ilginç gelişme: Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala FETÖ'den tutuklandı! ABD detayı...

04.02.2025 14:57
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Dün çok ilginç bir gelişme yaşandı! Düzce Vali Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Pala Hatay Hassa'da kaymakamken hakkında yürütülen FETÖ soruşturması sonrası tutuklandı. Mevcutta Düzce Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Mustafa Pala görevden alındı. Vali Pala'nın biyografisindeki Hollanda, Erzurum ve ABD detayları dikkat çekti!

Çok ilginç gelişme: Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala FETÖ'den tutuklandı! ABD detayı...

Kendi biyografisinde ilk ve ortaöğrenimi Hollanda ve Erzurum'da aldığını ifade eden Mustafa Pala ABD'deki Devlet ve Yerel Yönetimler Eğitimi Projesine de katılmış. Aynı zamanda yatırım amacıyla Çin'de de bulunmuş. Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırıldı.

DÜZCE VALİ YARDIMCISI MUSTAFA PALA FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Hatay'da kaymakamken hakkında FETÖ soruşturması yapılan Vali Yardımcısı Mustafa Pala'nın bu soruşturma devam ederken görev yapması da eleştirilerin hedefi oldu!

722-272024-91342

İŞTE DAHA ÖNCE BULUNDUĞU GÖREVLER

Çankırı- Korgun Kaymakam Vekilliği, Kastamonu-Seydiler Kaymakamlığı, Bingöl-Yedisu Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Hatay-Hassa Kaymakamlığı, Hakkâri Vali Yardımcılığı, Amasya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 01.07.2024 tarihinde Düzce Vali Yardımcılığına atandı.

Anahtar Kelimeler:
fetö Düzce
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