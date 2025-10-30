HABER

Çok nadir olay! 'Nefes alamıyorum' dedi, acile gitti: Kalbinden 1 litre sıvı boşaltıldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Yusuf Özbek, kalp rahatsızlığı şikayetiyle başvurduğu Oltu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan müdahaleyle hayata tutundu. Kalp zarında biriken yaklaşık 1 litre sıvı, hastanenin mevcut teknik imkanları kullanılarak boşaltıldı. Oltu Devlet Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen bu işlemle Özbek’in kalp fonksiyonlarının normale döndüğü belirtildi. Detaylar haberimizde...

Erzurum'un Oltu ilçesinde, acile müracaat eden Yusuf Özbek'in (76) kalp zarında biriken yaklaşık 1 litre sıvı boşaltıldı. Müşahede altında tutulan Özbek'in kalp fonksiyonlarının normale döndüğü belirtildi.

Çok nadir olay! Nefes alamıyorum dedi, acile gitti: Kalbinden 1 litre sıvı boşaltıldı 1

KALP ZARINDA 1 LİTRELİK SIVI BİRİKMİŞ

İleri düzey kardiyoloji merkezlerinde yapılabilen kalp zarından sıvı boşaltılma uygulamasının Oltu Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirildiği ifade edildi. Oltu ilçesinde yaşayan Yusuf Özbek, kalp rahatsızlığıyla Oltu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Muayenesinde kalp zarında sıvı biriktiği belirlenen Özbek, tedaviye alındı. Uzman Doktor Anıl Türköz, hastanenin acil servisindeki mevcut teknik imkanları kullanıp, hastanın kalp zarında biriken yaklaşık 1 litrelik sıvıyı boşaltarak kalp fonksiyonlarının normale dönmesini sağladı.

Çok nadir olay! Nefes alamıyorum dedi, acile gitti: Kalbinden 1 litre sıvı boşaltıldı 2

"CİDDİ BİR NEFES DARLIĞIYLA GELMİŞTİ"

Müşahede altında tutulan Özbek'in sağlık durumunu yakından takip eden Doktor Anıl Türköz, "Yusuf Amca, ciddi bir nefes darlığıyla gelmişti. Çekilen tomografisinde kalp çevresinde sıvı olduğu belirlendi. Acil şartlarında kalpte biriken sıvıyı boşalttık. Sıvı boşalınca kendisi de rahatladı" dedi.

"NADİR BİR ACİL MÜDAHALE"

İleri düzey kardiyoloji merkezlerinde yapılabilen kalp zarından sıvı boşaltılma olarak bilinen 'perikardiyosentez işlemi'nin Oltu Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Başhekim Uzman Doktor Ömer Faruk İşleyen, "Oltu için ilk bölge için çok nadir bir acil müdahale yapıldı. Kalbin etrafında sıvı toplanması hadisesiyle bir hasta acile başvurdu. Kalbin zarını geçip oradaki sıvı boşaltma işlemini kardiyoloji uzmanımız mükemmel bir başarıyla gerçekleştirdi" diye konuştu.

Çok nadir olay! Nefes alamıyorum dedi, acile gitti: Kalbinden 1 litre sıvı boşaltıldı 3

Sağlık durumu iyiye giden ve rahat nefes alabilen Yusuf Özbek, doktorlara teşekkür etti. Kaynak: DHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

