HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorbacıda bıçaklı kavga! 2 yaralı

Bolu'da meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde bir çorbacıda gerçekleşti.

Çorbacıda bıçaklı kavga! 2 yaralı

Bolu’da yaşanan olayda, Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’ndeki bir çorbacıda iki grup tartışmaya başladı. Bu tartışma hızla büyüdü. Kavga mekânın önüne taştı.

Yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavga sırasında bir kişi bıçak kullanarak saldırdı. Bu kişi, karşı gruptan iki kişiyi yaraladı. Ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Çorbacıda bıçaklı kavga! 2 yaralı 1Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin yarışta 'ben de varım' dedi! 11 uydu gönderdiÇin yarışta 'ben de varım' dedi! 11 uydu gönderdi
Tiktok skandalı büyüdü! Velayet davasında 'Toplu dayak'Tiktok skandalı büyüdü! Velayet davasında 'Toplu dayak'

Anahtar Kelimeler:
Bolu kavga çorba bıçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.