Çorbacıda bıçaklı kavga! 2 yaralı

Bolu’da yaşanan olayda, Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’ndeki bir çorbacıda iki grup tartışmaya başladı. Bu tartışma hızla büyüdü. Kavga mekânın önüne taştı.

Yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavga sırasında bir kişi bıçak kullanarak saldırdı. Bu kişi, karşı gruptan iki kişiyi yaraladı. Ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır