Çorlu'da iki polisi şehit etmişti! Saldırganın psikolojik tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı ortaya çıktı

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, dün öğlen saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi’ndeki bir iş merkezinde silahlı kavgaya müdahale etmeye gitti.

2 POLİS ŞEHİT OLDU

Burada Türüncüler ve Koç'a ateş açıldı. İki polis açılan ateş sonucu şehit oldu. Acı olay sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

SALDIRGAN YARALI OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın aktardığı bilgilere göre müdahale sırasında polislere silahla karşılık veren saldırgan Orhan Altan, yaralı olarak ele geçirilerek Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTENEDEN KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre Altan'ın olay günü psikolojik tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı belirtildi.

Polis memurlarının ise hakkında arama kararı bulunan Altan'ı yakalamak için iş merkezine gittiği aktarıldı.