"Kurtuluş Savaşı'ndan el bombası getirdim" dedi, kimse inanmadı! Çocuklar oynarken buldu

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı bir köyde yıkımı yapılan metruk evin molozları arasında el bombası bulundu. Bombayı oyun oynayan çocuklar bulurken, olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Ekipler bombayı kontrollü bir şekilde imha etti. Öte yandan evin sahibinin zaman zaman Kurtuluş Savaşı'ndan hatıra olarak bir el bombası getirdim, evde saklıyorum" dediği, ancak o dönemde kimsenin bu sözlere inanmadığı öğrenildi.

Olay, Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir kullanılmayan ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle yıkım kararı alınan İbrahim Çengel'e ait metruk ev, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN EL BOMBASI BULDU

Yıkımın ardından köyde bulunan çocuklar, molozlar arasında oyun oynarken el bombası buldu. Durumu ailelerine bildiren çocukların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN HATIRA OLARAK EL BOMBASI GETİRDİM, EVDE SAKLIYORUM"

Emniyet ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, bazı köy sakinlerinin yıllar önce hayatını kaybeden İbrahim Çengel'in çevresindekilere zaman zaman, "Kurtuluş Savaşı'ndan hatıra olarak el bombası getirdim, evde saklıyorum" dediğini ancak o dönemde kimsenin bu sözlere inanmadığını ifade ettikleri öğrenildi. İhbar üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından kurtuluş savaşından kalma olduğu değerlendirilen el bombasına kontrollü şekilde el konularak imha işlemi gerçekleştirildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan el bombasının imha edildiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

"MUHTARIMIZI ARAYARAK DURUMU ANLATTIM"

Yaka köyü sakinlerinden Orkun Çiftçi, "Metruk binanın yıkımının ardından hafriyatın buraya dökülmesi nedeniyle çocuklarımız ve gençlerimiz burada el bombasına benzer bir cisim bulduklarını söylediler. Ben de cismin el bombası olduğunu fark ettim. Bunun üzerine çocuklara derhal bölgeden uzaklaşmaları gerektiğini söyledim. El bombasını ise karşıdaki beton taşın üzerine koyarak çevre için oluşturduğu tehlikeyi azaltmaya çalıştım. Çocukları da defalarca o bölgeye gitmemeleri konusunda uyardım. Daha sonra muhtarımızı arayarak durumu anlattım ve konuyu jandarma ekiplerine bildirdik. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ardından bomba güvenli bir alanda imha edildi" dedi.

"RAHMETLİ DEDELERİNDEN DUYMUŞLAR AMA CİDDİYE ALMAMIŞLAR"

AK Parti Gelendost İlçe Başkanı Mehmet Ertunç, "Orkun kardeşimize duyarlı davranışı nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Bombayı çocuklardan alıp bölgeden uzaklaştırması bizim için çok kıymetliydi. Allah korusun, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Böyle bir hadise elbette kimsenin aklına gelmezdi. Yaklaşık bir asırdan fazla süredir ayakta olan bir bina burası. Rahmetli Hüseyin amcamın amcasının, 1915-1925 yılları arasında askerden döndüğünde yanında bomba getirdiğinden bahsedilirmiş ancak kimse bunu ciddiye almamış. Sanırım bombayı evin bir yerine gömdü ya da sakladı. Geçtiğimiz günlerde atıl durumdaki binanın yıkımının ardından hafriyat bulunduğumuz alana dökülmüş. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ev sahipleri de daha önce komşularımızdı. Konuyla ilgili arazi sahibi olan torununu aradım. O da ‘Biz yıllarca bu evin içerisinde oturduk, hiç fark etmedik' dedi. Onlar da rahmetli dedelerinden birkaç kez duymuş ancak ciddiye almamışlar. Fakat görüyoruz ki gerçekten böyle bir durum varmış. Neyse ki herhangi bir olumsuzluk yaşamadan bu olayı atlattık. Bomba kontrollü şekilde imha edildi. Süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

