Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çorlu Belediyesi yakınlarındaki yol ayrımında meydana geldi. E.O. idaresindeki otomobil ile Çeşme Durağı yönüne seyreden R.T.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonrası devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü R.T. yaralandı. Yere yığılan yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)