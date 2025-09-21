HABER

Çoruh EDAŞ, sel felaketinin ardından onarım için sahada

Çoruh EDAŞ, 24 saatte metrekareye 300 kilograma varan yağışın düştüğü, sel ve heyelanların yaşandığı Artvin, Rize ve Trabzon’da felaketin ardından saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Selin yaşandığı bölgelerde ilk saatten itibaren yoğun yağış altında aralıksız çalışan Çoruh EDAŞ ekipleri, şebekede meydana gelen arızaları zor şartlar altında onarmayı sürdürüyor.

Batı Karadeniz’i etkisi altına alan yoğun yağıştan en çok etkilenen Artvin, Rize ve Trabzon’da sel ve heyelanın yol açtığı elektrik şebekesindeki hasarlar Çoruh EDAŞ tarafından onarılmaya ve tespit edilmeye devam ediyor. Yapılan ilk tespitlere göre, Rize’de Ardeşen, İkizdere, Hemşin, Çamlıhemşin, Kalkandere, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde 15 orta gerilim (OG) direği ve Çayeli Madenli beldesinde bir beton köşk hasar gördü. Artvin’de, Borçka ve Arhavi ilçelerinde 6 orta gerilim (OG) ve 10 alçak gerilim (AG) direği hasar aldı. Borçka’da, Camili ve Muratlı bölgelerine enerji sağlayan dağıtım merkezini korumak için Çoruh EDAŞ ekipleri tarafından gece boyu tahkimat çalışması yapıldı. Trabzon’da ise Hayrat ve Şalpazarı ilçelerinde 7 orta gerilim (OG) ve 15 alçak gerilim (AG) direğinin hasar gördüğü belirlendi.

Zor şartlar altında sahada mücadele
Saha ekiplerinin, zorlu hava koşullarına rağmen güvenli bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Çoruh EDAŞ, söz konusu rakamların ilk tespitler olduğu ve yolların açılmasıyla sahanın çalışmaya uygun hale gelmesinin ardından hasar tespit ve onarım çalışmalarının hız kazanacağını vurguladı. Çoruh EDAŞ, sel ve heyelan olayları sonrası hasar gören şebekelere, Rize’de 77 personel ve 37 araçla müdahale ederken; Artvin genelinde 93 personel ve 37 araç, Trabzon’da ise 73 personel ve 35 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

