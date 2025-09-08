HABER

Çorum Belediyesi'nin projesine AB'den 120 bin Euro'luk hibe

Çorum Belediyesi'nin yerel el sanatlarını dijital teknolojiyle geleceğe taşımak amacıyla hazırladığı "Yerel Kültür ve El Sanatlarında Dijitalleşme: Gelenekselden Geleceğe" projesi, Avrupa Birliği'nden 120 bin Euro hibe desteği almaya hak kazandı.

Çorum Belediyesi'nin koordinatörlüğünü yürüttüğü "Yerel Kültür ve El Sanatlarında Dijitalleşme: Gelenekselden Geleceğe" (DigiCRAFT) adlı Erasmus+ projesi, Avrupa Birliği tarafından hibe desteğine layık görüldü. 120 bin Euro hibe almaya hak kazanan proje, Norveç ve Polonya'dan yerel ortakların katılımıyla uluslararası iş birliğiyle hayata geçirilecek. Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında, Ana Eylem 2 - Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Ortaklıkları kategorisinde yapılan başvurular arasından sadece 16 proje kabul edilirken, bu projeler arasında koordinatör sıfatıyla yer alan tek belediye ise Çorum Belediyesi oldu. Geleneksel el sanatları ve kültürel mirası dijital teknolojilerle buluşturarak bu değerlerin korunmasını ve çağdaş yöntemlerle yaşatılmasını hedefleyen DigiCRAFT projesi ile, Çorum ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş birçok zanaat dalının dijital dönüşümle yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Çorum Belediyesi'nin koordinatörlüğünde yürütülecek çalışmalara Polonya'dan Miejska Strefa Kultury, Norveç'ten Frivilligakademiet ve Türkiye'den Hayatboyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği de katılım sağlayacak. Proje boyunca hem yerel hem uluslararası düzeyde eğitim programları, atölye çalışmaları ve dijital içerik üretimleri gerçekleştirilecek. El sanatlarının dijital ortamlarda tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yenilikçi araçlar geliştirilecek. Erasmus+ hibe desteği almaya hak kazanan DigiCRAFT projesiyle Çorum Belediyesi, hem kültürel değerlerin korunması hem de dijitalleşme yolunda önemli bir adım attı. Uluslararası ortaklıklarla güçlenen bu proje, yerel yönetimlerin AB projelerinde aktif rol almasının da başarılı bir örneği olmuş olacak.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

