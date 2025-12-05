HABER

Çorum'da asayiş denetimi! 5 kişi yakalandı

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Çorum'da asayiş denetimi! 5 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılan 116 denetim çerçevesinde, 28 kahvehane, 19 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 15 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 920 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 3 adet ateşli silah, 2 adet kesici alet, 25 adet sentetik ecza hapı, 29,02 gram bonzai, 4 gram skunk, 2,4 gram esrar, 0,68 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 640 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Çorum
