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  4. Çorum'da bir kişiyi yakarak öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Çorum'da bir kişiyi yakarak öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

31.03.2025 20:26
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Çorum'da, evde çıkan yangında bir kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Çorum'da bir kişiyi yakarak öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında dün çıkan yangında, Doğan Çördük (19) yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yangın sırasında evde bulundukları belirlenen Çördük'ün akrabaları A.Ç. (33) ve Ş.Ç. (33) ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çelişkili ifadeler vermeleri ve diğer akrabalarının beyanları doğrultusunda gözaltına alınan A.Ç. ve Ş.Ç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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