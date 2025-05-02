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Çorum'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen semt polikliniğinde hizmet sonlandırıldı

Çorum Hasanpaşa Semt Polikliniği binasının depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesi üzerinde sağlık hizmetinin sonlandırıldığı bildirildi.

Çorum'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen semt polikliniğinde hizmet sonlandırıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, yaptığı yazılı açıklamada, Hasanpaşa Semt Polikliniği'nin hastaneye bağlı olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Polikliniğin hizmet binası için deprem testleri yaptırdıklarını ifade eden Komut, "Hizmet binasının deprem dayanıklılık testlerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle hasta ve çalışan güvenliği öncelenerek hizmet sonlandırılmıştır. 5 Mayıs Pazartesi itibariyle Hasanpaşa hizmet binamızdaki polikliniklerimiz Bahçelievler Semt Polikliniğinde hizmete devam edecektir. Hasanpaşa hizmet binasındaki fizik tedavi ünitemiz ise Şehir Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Hastanesi binasında, kapasitesi artırılarak hizmet sunumuna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELENDİRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Hastanede hizmet standartlarını yükseltmek için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Komut, hizmet binaları ve sağlık tesislerinin yenilenmesi ve büyütülmesi hususunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile projelendirme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çorum sağlık
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