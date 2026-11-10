Çorum’da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen O.K., arkadan gelen ambulansın yol istemesi üzerine kavşağa giriş yaptı. Bu sırada kavşaktan geçen olan Ö.Ç.A. yönetimindeki halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada otomobilin sürücüsü O.K. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi ve 25 yolcusu bulunan halk otobüsündeki 7 kişi yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır