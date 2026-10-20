Çorum'da iç giyim mağazasına dualı açılış! Kırmızı ve siyah balonlar, protokolle kurdele kesimi...

Çorum'un Alaca ilçesindeki iç giyim mağazasının açılış töreni dikkat çekti. RED İç Giyim'in açılışında belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri ve esnaf kuruluşlarının yöneticileri bir araya geldi.

DUA EDİLDİ, KURDELE KESİLDİ

Mağazanın önüne sıralanan davetliler, açılış kurdelesi kesilmeden önce ellerini açıp duaya eşlik etti. İç giyim tabelası, balonlar ve protokolün aynı karede buluştuğu anlar kameraya yansıdı.

İLÇE PROTOKOLÜ DE AÇILIŞTAYDI

Törene Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan'ın yanı sıra AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan katıldı. Ayrıca esnaf kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da açılışta yer aldı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Açılış görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tepki gösterenler kadar doğal karşılayanlar da oldu. İşte gelen yorumlardan bazıları: