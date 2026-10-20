Çorum'da iç giyim mağazasına dualı açılış! Kırmızı ve siyah balonlar, protokolle kurdele kesimi...

Çorum'un Alaca ilçesindeki iç giyim mağazasının açılış töreni dikkat çekti. RED İç Giyim'in açılışında belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri ve esnaf kuruluşlarının yöneticileri bir araya geldi.
Mağazanın önüne sıralanan davetliler, açılış kurdelesi kesilmeden önce ellerini açıp duaya eşlik etti. İç giyim tabelası, balonlar ve protokolün aynı karede buluştuğu anlar kameraya yansıdı.
Törene Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan'ın yanı sıra AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan katıldı. Ayrıca esnaf kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da açılışta yer aldı.
Açılış görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tepki gösterenler kadar doğal karşılayanlar da oldu. İşte gelen yorumlardan bazıları:
Okuyucu Yorumları 0 yorum