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  4. Çorum'da kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı kadının cansız bedenine yakınları tarafından ulaşıldı

Çorum'da kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı kadının cansız bedenine yakınları tarafından ulaşıldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 09:45
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Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Çorum'da kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı kadının cansız bedenine yakınları tarafından ulaşıldı

Olay, Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Penbe Yalçınkaya'dan (76) bir süredir haber alamayan yakınları kontrol amacıyla evine gitti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Eve giremeyen Yalçınkaya'nın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Yalçınkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Yaşlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum yaşlı kadın
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