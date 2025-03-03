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  4. Çorum'da kömürlük yangını! Müstakil evin kömürlüğün yangın çıktı, kısa sürede kontrol altına alındı

Çorum'da kömürlük yangını! Müstakil evin kömürlüğün yangın çıktı, kısa sürede kontrol altına alındı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 17:38
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir müstakil evin kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Çorum'da kömürlük yangını! Müstakil evin kömürlüğün yangın çıktı, kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın, Alaca ilçesinde Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin kömürlüğünde yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevreye yayılmadan söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kömürlükte maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çorum Alaca kömür
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