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Çorum’da otomobil ile elektrikli scooter çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da otomobil ile çarpışan elektrikli scooter sürücüsü yaralandı.

Çorum’da otomobil ile elektrikli scooter çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Akkent 3. Cadde ile Akkent 2. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.T. (25) yönetimindeki 05 ACK 379 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli scooter çarpıştı. Kazada elektrikli scooter sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

07 Mayıs 2025
07 Mayıs 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Çorum kaza
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