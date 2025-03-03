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Çorum'da silahlı kavga! Yaralı ve gözaltılar var

03.03.2025 09:15
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Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da silahlı kavga! Yaralı ve gözaltılar var

Olay, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen H.M. ile C.S. ve M.S, İnönü Caddesi'nde seyir halindeki araçlardan birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı kavgada H.M. araç içerisinde vurarak yaralandı. Aracından inen H.M., cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna sığındı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, C.S. ve M.S. ise olayın ardından, kullandıkları pompalı tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum silah
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