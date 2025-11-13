Çorum'da sokak ortasında bıçaklı kavga: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Olay, Çorum’un Oğuzlar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ile husumetlisi Sadettin Karanfil (66) ve oğlu Engin Karanfil (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce baba ve oğlu, bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Oğuzlar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yapılan müdahalelere rağmen baba ve oğul hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Cinayet şüphelisi S.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır