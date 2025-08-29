HABER

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.O.T'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliye ait evde yapılan aramada, 36,42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Alaca Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorum narkotik
