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Çorum'da yasa dışı silah ticareti operasyonu! 79 kişi gözaltına alındı, 16 kişi tutuklandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 17:16
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Çorum merkezli 30 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 kişiden 16’sı tutuklandı.

Çorum'da yasa dışı silah ticareti operasyonu! 79 kişi gözaltına alındı, 16 kişi tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta yasa dışı silah ticareti yapan organize suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

79 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI

Tespit edilen adreslere yapılan aramalarda 39 ruhsatsız tabanca, 56 bin 100 çeşitli çap ve ebatlarda tabanca mermisi, 21 ruhsatsız av tüfeği, 500 av fişeği, 30 silah parçası, 2 el yapımı patlayıcı, 2 el telsizi, 1 çelik yelek ile çok sayıda dijital materyal geçirildi. Operasyonda 79 şüpheli gözaltına alındı.

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16 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 63 kişi ise serbest bırakıldı

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum silah av tüfeği
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