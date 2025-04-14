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Çorum'da zirai dondan etkilenen ceviz bahçeleri havadan görüntülendi

Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz bahçeleri zirai dondan etkilendi.

Çorum'da zirai dondan etkilenen ceviz bahçeleri havadan görüntülendi

Türkiye genelinde 11 Nisan'da etkili olan zirai don, Oğuzlar'daki ceviz ağaçlarını olumsuz etkiledi.

İlkbaharla birlikte henüz filizlenen ceviz ağaçlarının dalları, zirai dondan etkilenerek yeşilden siyaha döndü.

Zirai dondan dolayı büyük ölçüde verim kaybı yaşanan ceviz ağaçları, dronla havadan görüntülendi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ceviz bahçelerini gezerek dondan etkilenen ağaçları inceledi.

Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin toplam ceviz üretiminin yüzde 8'inin Oğuzlar ilçesinde yapıldığını söyledi.

İlçenin en büyük gelir kaynağının ceviz üretimi olduğunu belirten Cebeci, "Oğuzlar ilçemizde 11 Nisan'daki zirai donda cevizlerimizin yüzde 100'ü dondan etkilendi. Yüzde 100 zayiat var. Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaatları yapmıştır. Yetkililer tarafından en kısa sürede hasar tespiti yapılacaktır ve bizler de çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli desteği vereceğiz." dedi.

Zararın en kısa sürede tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Cebeci, "İnşallah en kısa zamanda hasar tespit edildikten sonra çiftçilerimizin mağduriyeti giderilmiş olur. Bu mağduriyet ilçe ekonomisini büyük oranda etkilediği gibi bunun Türkiye ekonomisine de yansımaları olacaktır. Dondan etkilenen çiftçilerimize geçmiş olsun. Bu zayiat sadece Oğuzlar ilçemizde yok, Türkiye'de 36 ilde zayiat olduğunu biliyoruz." diye konuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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