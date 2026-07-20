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Çorum’da 756 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 tutuklama

Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 756 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çorum’da 756 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda A.T.’nin (34) ikametinde ve kullandığı otomobilde detaylı arama gerçekleştirdi. Aramalarda toplam 756 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Öte yandan, adres ve araçta yapılan aramalarda 2 adet silaha da el konuldu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Çorum
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