Çorum’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ağır yaralı

Kaza, İskilip ilçesi Kuruçay köyü yolu Gökçebel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen aracın sürücüsü araçta sıkışarak yaralanırken, araçtaki E.İ. ve M.C. ise yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan M.Y., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y., İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır