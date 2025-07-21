HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Çorum’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Buharaevler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çorum’da zincirleme kaza: 6 yaralı
Çiğdem Sevinç

Çorum’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Buharaevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincirleme kazada R.T.E., N.K., V.B., M.A. ve K.S.’nin kullandığı otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar da büyük çapta maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan cadde, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cip şarampole uçtu, 3 kişi yaralandıCip şarampole uçtu, 3 kişi yaralandı
Adana’da kuyumcudaki yangın paniğe neden olduAdana’da kuyumcudaki yangın paniğe neden oldu

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

İrfan Can Kahveci transferinde sürpriz gelişme! Ezeli rakip Beşiktaş çok istiyordu ama...

İrfan Can Kahveci transferinde sürpriz gelişme! Ezeli rakip Beşiktaş çok istiyordu ama...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!

Şile Belediye Başkanvekili seçimi sırasında gerginlik! Ayakkabı fırlatmaya çalıştı

Şile Belediye Başkanvekili seçimi sırasında gerginlik! Ayakkabı fırlatmaya çalıştı

Evinde not bulundu, son yayınında söyledikleri dikkat çekti

Evinde not bulundu, son yayınında söyledikleri dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yarım asırlık anlaşma sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yarım asırlık anlaşma sona eriyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.