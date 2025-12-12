HABER

Covid-19 aşıları yetişkin ölümlerine neden oluyor mu?

ABD'de Kovid-19 aşılarının yetişkin ölümleriyle bağlantılı olup olmadığı inceleniyor. İşte detaylar...

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Kovid-19 aşılarının yetişkinlerdeki ölümlerle bağlantılı olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

The New York Times'ın haberine göre, FDA, daha önce çocuklarda Kovid-19 aşılarına bağlı ölüm iddialarının gündeme gelmesinin ardından inceleme başlattı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Andrew Nixon, yaptığı açıklamada, "FDA, Kovid-19 aşılarından kaynaklı olma ihtimali bulunan ölümleri, birden fazla yaş grubunda kapsamlı şekilde inceliyor." ifadesini kullandı.

"YAKLAŞIK 10 ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNÜN AŞIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİĞİNİ"

İncelemenin kapsamı, FDA'nın üst düzey aşı yetkilisi Dr. Vinay Prasad’ın kasım sonunda kurum içinde paylaştığı ve basına yansıyan bir notta "yaklaşık 10 çocuğun ölümünün aşıyla ilişkilendirildiğini" öne sürmesiyle genişletildi.

Prasad'ın notunda, FDA'nın aşı onay süreçlerinde daha yüksek bir standart belirleyeceği ve bazı aşılar için yalnızca antikor üretimini değil, hastalığa karşı gerçek koruma sağladığını gösteren verileri de isteyeceği ifade edilmişti.

Öte yandan, Prasad'ın notuna dair FDA da ayrıntı paylaşmazken halk sağlığı uzmanları, virüsün ABD'de 1,2 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu, bunların arasında 2 binden fazla çocuğun bulunduğunu hatırlatarak değerlendirmelerin bilimsel verilere dayanması gerektiği çağrısında bulundu.

Ayrıca, FDA'nın, solunum sinsityal virüsü (RSV) aşı ve tedavilerinin güvenliğine yönelik bir değerlendirme yürüttüğü, bu kapsamda bazı üreticilerle iletişime geçtiği belirtiliyor.

