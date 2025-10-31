HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

CPAP cihazı nedir, hangi hastalarda kullanılır?

Uyku apnesi, kişilerin uyurken solunumunun geçici olarak durması ya da daralmasıyla kendini belli eden bir sağlık sorunudur. Bu rahatsızlık uyku kalitesini ciddi şekilde düşürür. Bununla beraber uzun vadede kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon ve felç gibi sağlık risklerini artırabilir. Bu noktada CPAP cihazı devreye girer. Peki, CPAP cihazı nedir, hangi hastalarda kullanılır?

CPAP cihazı nedir, hangi hastalarda kullanılır?
Defne Vera Şahin

Bazı kişiler uyku sırasında solunumunun kısa süreliğine durması ya da daralmasıyla ortaya çıkan uyku apnesi sorununu yaşarlar. Bu durum gece boyunca yeterli ve kesintisiz uyku alınmasını engellediği için kişinin dinlenme kalitesini ciddi şekilde düşürür. Bu noktada CPAP cihazı hayat kurtarıcı bir role sahiptir. CPAP cihazı uyku esnasında takılan maskeler aracılığıyla hafif ve sürekli bir hava basıncı sağlar. Bu sayede hava yollarının açık kalmasını sağlar. Birçok insan tarafından bilinmese de uyku apnesi tedavisinde oldukça önemlidir.

CPAP cihazı nedir, hangi hastalarda kullanılır?

CPAP cihazı "Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı" anlamına gelen tıbbi bir cihazdır. Günümüzde özellikle uyku apnesi tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkar. Uyku apnesi kişinin uyku sırasında solunumunun geçici olarak durması ya da daralması olarak açıklanabilir. Bu sorun kısa vadede enerjisizlik uzun vadede ise çok daha ciddi fizyolojik rahatsızlıklara neden olabilir. CPAP cihazı maske aracılığıyla uyuyan kişiye hafif ve sürekli bir hava basıncı sağlayarak hava yolunun açık kalmasını garantiler. Bu sayede vücuda yeterli oksijen ulaşır ve kesintisiz nefes alımı mümkün olur.

CPAP cihazının en yaygın kullanıldığı rahatsızlıklar arasında obstrüktif uyku apnesi yer alır. Bu rahatsızlıkta dil ve boğaz kaslarının gevşemesi sonucu üst solunum yolu daralır ya da tamamen tıkanır. Solunum geçici olarak durduğundan kişi kısa süreli uyanmalar yaşar. Bu durum uyku kalitesini düşürdüğü için gündüz yorgunluğuna, dikkat eksikliğine ve çeşitli ruhsal problemlere yol açabilir.

Bunun yanı sıra orta ve ağır düzeyde uyku apnesi olan kişiler, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve kronik solunum yolu hastalıkları bulunan hastalar için de CPAP cihazı tedavisi önerilir. Çünkü uzun süreli oksijen eksikliği bu tür rahatsızlığı olan kişilerde ciddi komplikasyonlar yaratabilir. Bazı durumlarda aşırı horlama ve sürekli gündüz uykululuğu yaşayan kişilerde de doktor gözetiminde CPAP tedavisi uygulanabilir.

Öte yandan erken doğmuş ve akciğerleri tam olarak gelişmemiş prematüre bebeklerde bronkopulmoner displazi gibi solunum sorunları görülebilir. Bu durumda da yoğun bakım ünitesinde CPAP cihazı ile tedavi desteklenebilir.

CPAP cihazları farklı tasarım ve modellerde sunulur. Bunlar arasında burun maskesi, ağız burun maskesi ve yastık benzeri özel aparatlar kullanılabilir. Cihazın basınç seviyesi hastaya özel olarak ayarlanır. Cihazın düzenli bir şekilde kullanılması uyku kalitesi yükseltirken uzun vadede yol açacağı hastalıkların riskini de azaltır.

CPAP cihazı uyku apnesi ve ilişkili sağlık sorunlarında en güvenli ve etkili tedavi yöntemlerinden biridir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Abdülkadir Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin 14. hava kampüsü açıldı!Bakan Abdülkadir Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin 14. hava kampüsü açıldı!
Numan Kurtulmuş salonu terk etti! 'Bütçe' görüşmelerinde gerginlikNuman Kurtulmuş salonu terk etti! 'Bütçe' görüşmelerinde gerginlik

Anahtar Kelimeler:
uyku apnesi uyku nefes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.