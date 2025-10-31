Bazı kişiler uyku sırasında solunumunun kısa süreliğine durması ya da daralmasıyla ortaya çıkan uyku apnesi sorununu yaşarlar. Bu durum gece boyunca yeterli ve kesintisiz uyku alınmasını engellediği için kişinin dinlenme kalitesini ciddi şekilde düşürür. Bu noktada CPAP cihazı hayat kurtarıcı bir role sahiptir. CPAP cihazı uyku esnasında takılan maskeler aracılığıyla hafif ve sürekli bir hava basıncı sağlar. Bu sayede hava yollarının açık kalmasını sağlar. Birçok insan tarafından bilinmese de uyku apnesi tedavisinde oldukça önemlidir.

CPAP cihazı nedir, hangi hastalarda kullanılır?

CPAP cihazı "Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı" anlamına gelen tıbbi bir cihazdır. Günümüzde özellikle uyku apnesi tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkar. Uyku apnesi kişinin uyku sırasında solunumunun geçici olarak durması ya da daralması olarak açıklanabilir. Bu sorun kısa vadede enerjisizlik uzun vadede ise çok daha ciddi fizyolojik rahatsızlıklara neden olabilir. CPAP cihazı maske aracılığıyla uyuyan kişiye hafif ve sürekli bir hava basıncı sağlayarak hava yolunun açık kalmasını garantiler. Bu sayede vücuda yeterli oksijen ulaşır ve kesintisiz nefes alımı mümkün olur.

CPAP cihazının en yaygın kullanıldığı rahatsızlıklar arasında obstrüktif uyku apnesi yer alır. Bu rahatsızlıkta dil ve boğaz kaslarının gevşemesi sonucu üst solunum yolu daralır ya da tamamen tıkanır. Solunum geçici olarak durduğundan kişi kısa süreli uyanmalar yaşar. Bu durum uyku kalitesini düşürdüğü için gündüz yorgunluğuna, dikkat eksikliğine ve çeşitli ruhsal problemlere yol açabilir.

Bunun yanı sıra orta ve ağır düzeyde uyku apnesi olan kişiler, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve kronik solunum yolu hastalıkları bulunan hastalar için de CPAP cihazı tedavisi önerilir. Çünkü uzun süreli oksijen eksikliği bu tür rahatsızlığı olan kişilerde ciddi komplikasyonlar yaratabilir. Bazı durumlarda aşırı horlama ve sürekli gündüz uykululuğu yaşayan kişilerde de doktor gözetiminde CPAP tedavisi uygulanabilir.

Öte yandan erken doğmuş ve akciğerleri tam olarak gelişmemiş prematüre bebeklerde bronkopulmoner displazi gibi solunum sorunları görülebilir. Bu durumda da yoğun bakım ünitesinde CPAP cihazı ile tedavi desteklenebilir.

CPAP cihazları farklı tasarım ve modellerde sunulur. Bunlar arasında burun maskesi, ağız burun maskesi ve yastık benzeri özel aparatlar kullanılabilir. Cihazın basınç seviyesi hastaya özel olarak ayarlanır. Cihazın düzenli bir şekilde kullanılması uyku kalitesi yükseltirken uzun vadede yol açacağı hastalıkların riskini de azaltır.

CPAP cihazı uyku apnesi ve ilişkili sağlık sorunlarında en güvenli ve etkili tedavi yöntemlerinden biridir.