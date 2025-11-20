HABER

Çukurova Havalimanı’nda uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartları gereğince iki yılda bir yapılması zorunlu olan geniş katılımlı acil durum tatbikatı, nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Tatbikatta Sinop-Mersin seferini yapan KZV ARFF Havayoluna ait Dassault Falcon 10X tipi özel yolcu uçağının iniş takımlarının açılmadığı ihbarı üzerine ’hava aracı kazası’ senaryosu uygulamaya konuldu. İçerisinde 15 yolcu ve 3 mürettebat bulunan uçak, 03L pistine gövde üzeri iniş yaptı. Yaklaşık 600 metre sürüklenen uçak pist dışına çıkarak durdu ve sağ kanadında yangın çıktı. Alarm durumuna geçen Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. ARFF ekip liderinin ilk raporunda, rüzgarın 21 pist yönünden 5 knot estiği, sağ kanadın alev aldığı ve kabin ekibinin acil tahliye slaydını devreye aldığı bildirildi. Senaryo gereği tahliye sırasında yaralıların bulunduğu, uçak içinde mahsur kalan yolcu ve mürettebat olduğu tespit edildi.
ARFF ekip lideri ile Hava Trafik Kontrol (ATC) kulesi koordinasyonunda 1 numaralı alarm süreci başlatıldı. Tatbikat, 1/5000 ölçekli kareli haritada 6-G bölgesinde simüle edilen alanda icra edildi. ARFF, ambulans ve sağlık ekiplerinin yanı sıra ilgili tüm kurumlar, yangını kontrol altına alarak, yaralı tahliyesi ve alan güvenliği çalışmalarını başarıyla tamamladı.
Geniş katılımlı tatbikatta ’Acil Durum Planı’ kapsamında görevli tüm kurum ve kuruluşlar koordinasyon yeteneğini ortaya koydu. Tatbikatta 40 ARFF personeli ve 10’u sağlık personeli olmak üzere yaklaşık 120 personel görev aldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatla havalimanının operasyonel hazırlığı ve kurumlar arası iş birliği düzeyi başarıyla test edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

