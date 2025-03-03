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  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken sözler: Ben hak ederek başdanışman olmadım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken sözler: Ben hak ederek başdanışman olmadım

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
03.03.2025 13:38
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadelere yer verdi. Saral, kendisinin hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadığını söyledi ve "Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim. Benim yerimde olabilecek çok daha kıymeti çok daha değerli insanlar var" ifadelerine yer verdi. Saral, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ise gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken sözler: Ben hak ederek başdanışman olmadım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral TV100 ekranlarında yayınlanan 'Talat Atilla ile pazar siyaseti' adlı programın konuğu oldu.

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"BEN HAK EDEREK CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI OLMADIM"

Burada dikkat çeken değerlendirmelere yer veren Saral, kendisinin hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadığını söyledi. Saral ,"Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim. Benim yerimde olabilecek çok daha kıymeti çok daha değerli insanlar var" ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU İÇİN GÜNDEM YARATACAK SÖZLER: PROJE ADAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 34 başdanışmanı olduğunu da söyleyen Saral, İmamoğlu için de gündem yaratacak ifadelere yer verdi. Saral, İmamoğlu'nun proje adamı olduğunu savundu ve "FETÖ'cü olduğuna FETÖ tarafından ortaya çıkarılan gelecekte Türkiye'yi yönetecek bir figür aktör olarak ortaya konulduğuna kalbimden yürekten inanan bir insanım" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Oktay Saral cumhurbaşkanı danışmanı
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