Cumhurbaşkanı Erdoğan, 99 yaşındaki şehit annesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün hain darbe girişiminde iki oğlu ve damadı şehit olan Muzaffer Gülşen'i Kızılcahamam'daki evinde ziyaret etti. Şehit annesi Gülşen, biriktirdiği paraları Filistin'deki çocuklara bağışladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır