Cumhurbaşkanı Erdoğan, 99 yaşındaki şehit annesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün hain darbe girişiminde 2 oğlu ve damadını kaybeden 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'i ziyaret etti.
14.07.2025 14:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün hain darbe girişiminde iki oğlu ve damadı şehit olan Muzaffer Gülşen'i Kızılcahamam'daki evinde ziyaret etti. Şehit annesi Gülşen, biriktirdiği paraları Filistin'deki çocuklara bağışladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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