Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı.

Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada "Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı." dedi.

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN DİPLOMATİK TEMASLARINA HIZ VERDİ"

İletişim Başkanlığı açıklamasında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vaşington’a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı."

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
