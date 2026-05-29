HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur’an okudu!

İçerik devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, fetih coşkusunun gün boyu devam edeceğini belirtirken, gazetecilere tatlı ikram etti ve kendisine uzatılan tatlıyı "Ben yemiyorum" diyerek geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalara katılmak üzere etkinlik alanına geldi. Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlamalar öncesinde Ayasofya Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul'daki fetih coşkusuna dikkat çekti.

ERDOĞAN AYASOFYA’DA KUR'AN OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya da Kur’an okudu! 1

"BUGÜN TIKLIM TIKLIM DOLU"

Kutlamalara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Erdoğan, "Bir kutlama yapacağız, şu anda tıklım tıklım dolu. Bugün Ayasofya'da namazımızı kılma imkanımız oldu. Ayasofya'da da katılım muhteşemdi. Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya yürüyüş oldu ve İstanbullu bugün cumayı kıldı burada" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya da Kur’an okudu! 2

"AKŞAM İSTANBUL BİR BAŞKA GÜZEL OLACAK"

Programın Haliç Kongre Merkezi'nde devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Gündüz oradayız, akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar bir gösteri yapacak ve hep birlikte bunu kutlayacağız. Şimdiden sizleri kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya da Kur’an okudu! 3

TATLI İKRAM ETTİ, "BEN YEMİYORUM" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarına tatlı ikram etti. Kendisine de tatlı uzatılması üzerine Erdoğan'ın, "Ben yemiyorum" yanıtını vermesi dikkat çekti.İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kapsamında kent genelinde gün boyu çeşitli etkinlikler, gösteriler ve kutlama programları düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya da Kur’an okudu! 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya da Kur’an okudu! 5
Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yedikleri cezaya inanamadılar! Toplamak için 3 kişi hesap makinesi kullandıYedikleri cezaya inanamadılar! Toplamak için 3 kişi hesap makinesi kullandı
Akıllı ve ekonomik: Philips dikey süpürgede yılın indirimi başladıAkıllı ve ekonomik: Philips dikey süpürgede yılın indirimi başladı

Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.