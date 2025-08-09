HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Erdoğan, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti. (AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manyas Gölü'nde endişelendiren olay! Toplu balık ölümleri gerçekleşti: "Neredeyse bir günde yok oldu"Manyas Gölü'nde endişelendiren olay! Toplu balık ölümleri gerçekleşti: "Neredeyse bir günde yok oldu"
Antalya'nın denizi bile yanıyor! Termometreler 45, deniz suyu 32 dereceAntalya'nın denizi bile yanıyor! Termometreler 45, deniz suyu 32 derece

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

Kayseri'den Belçika'ya dönen gurbetçi gözyaşlarına boğuldu

Kayseri'den Belçika'ya dönen gurbetçi gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.