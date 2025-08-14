HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu'na bu sözlerle sahip çıktı: "Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan bugün AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili de açıklamada bulundu. CHP'nin iddialarına yönelik Çerçioğlu'nun savunan Erdoğan, "AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu'na bu sözlerle sahip çıktı: "Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar"
Melih Kadir Yılmaz

AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu na bu sözlerle sahip çıktı: "Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar" 1

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. AK Parti ailesinin her bir ferdine şükranlarımı takdim ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu na bu sözlerle sahip çıktı: "Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar" 2

"AK PARTİ'NİN YENİ ÜYELERİNE SALDIRANLARA HADİ ORADAN DİYORUM"

24'üncü yaşımızı kutladığımı bu müstehna günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Birazdan rozetlerini takacağımız belediye başkanlarımızı cani gönülden tebrik ediyorum. AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu na bu sözlerle sahip çıktı: "Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar" 3

"PİSLİĞİN ÜZERİNE OTURMUŞLAR SAĞA SOLA PİSLİK ATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Edepten payesi olmayan bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız.

Şantaj yapılan tehdit edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değildir. CHP Genel Başkan ıartık siyasetin değil psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir. Bu zat şunu bilsin, hiçbir zaman da unutmasın. Medya ev sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar süikastı düzenleyenlerin zorbalıklarına asla boyun eymedik.

"'ÖNCE MEMLEKETİM' DİYEN HERKES BİZİM TABİİ ÜYEMİZDİR"

Beyefendi rahatsız olmuş. Varsın olsun, onu daha rahatsız edeceğiz. Biz işimize bakacağız. Kim ne derse desin AK Parti düne kadar daha güçlüdür, yarın da daha güçlü olacaktır. 'Önce memleketim' diyen herkes bizim tabii üyemizdir.

"AK PARTİ AİLESİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜN, EN KUŞATICI, EN RENKLİ AİLESİDİR"

Kardeşlerim, kim ne derse desin AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın daha güçlü olacaktır. Burada şunu tüm kalbimle söylemek arzusundayım, AK Parti ailesi Türkiye’nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UKOME, Martı TAG için kararını açıkladı!UKOME, Martı TAG için kararını açıkladı!
MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı!MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

Birinci'den Özel'in iddialarına yanıt geldi, CHP lideri canlı yayında öğrendi

Birinci'den Özel'in iddialarına yanıt geldi, CHP lideri canlı yayında öğrendi

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Bulanık görüyordu! Bakın doktor gözünden ne çıkardı

Bulanık görüyordu! Bakın doktor gözünden ne çıkardı

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.