Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu'na bu sözlerle sahip çıktı: "Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar"

AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. AK Parti ailesinin her bir ferdine şükranlarımı takdim ediyorum.

"AK PARTİ'NİN YENİ ÜYELERİNE SALDIRANLARA HADİ ORADAN DİYORUM"

24'üncü yaşımızı kutladığımı bu müstehna günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Birazdan rozetlerini takacağımız belediye başkanlarımızı cani gönülden tebrik ediyorum. AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum.

"PİSLİĞİN ÜZERİNE OTURMUŞLAR SAĞA SOLA PİSLİK ATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Edepten payesi olmayan bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız.

Şantaj yapılan tehdit edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değildir. CHP Genel Başkan ıartık siyasetin değil psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir. Bu zat şunu bilsin, hiçbir zaman da unutmasın. Medya ev sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar süikastı düzenleyenlerin zorbalıklarına asla boyun eymedik.

"'ÖNCE MEMLEKETİM' DİYEN HERKES BİZİM TABİİ ÜYEMİZDİR"

Beyefendi rahatsız olmuş. Varsın olsun, onu daha rahatsız edeceğiz. Biz işimize bakacağız. Kim ne derse desin AK Parti düne kadar daha güçlüdür, yarın da daha güçlü olacaktır. 'Önce memleketim' diyen herkes bizim tabii üyemizdir.

"AK PARTİ AİLESİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜN, EN KUŞATICI, EN RENKLİ AİLESİDİR"

Kardeşlerim, kim ne derse desin AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın daha güçlü olacaktır. Burada şunu tüm kalbimle söylemek arzusundayım, AK Parti ailesi Türkiye’nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir.