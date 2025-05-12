HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cezasızlık algısı' hakkında konuştu! "Yapanın yanına kar kalıyor anlayışının toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda Danıştayın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumda oluştuğu iddia edilen 'Cezasızlık algısı' hakkında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cezasızlık algısı' hakkında konuştu! "Yapanın yanına kar kalıyor anlayışının toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cezasızlık algısı' hakkında konuştu! "Yapanın yanına kar kalıyor anlayışının toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz"
Doğukan Akbayır

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle düzenlenen törende gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Screenshot_1

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"10 Mayıs 1868'de Şuraı Devlet adıyla kurulan Danıştay tam 157 yıldır başarıyla görev yapıyor. Danıştay fertlerimize başarılar niyaz ediyorum.

Devlet anlayışımızın bu devamlılığı ise iki husus üzerine bina edilmiştir. Biri insana verilen değerdir. İkincisi ise hiç şüphesiz mülkün temeli olarak gördüğümüz adalettir. Bizim inancımızda varlık adalet üzere yaratılmıştır.

Atalarımız 'Zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar' demişler. Bu sözler adaletin önemini ortaya koyar. Bunun da sağlanması için hukuk devletinin olması gerektiği kanıtlanır. İdarenin denetimi ve işlemlerin tamamının yargısal denetime açıklamasıdır. İşte Danıştayımız 157 yıldır böylesi bir görevi ifa etmektedir.

"DEVLET ANCAK ADALETLE HÜKMEDERSE DEVLETTİR"

Bu itibarla milletimiz adına karar verme sorumluluğunu yüksek bir vazife şuuruyla yerine getiren Danıştay mensuplarına teşekkür ediyorum.

Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Zira devletin alamet-i farikası adalettir.

"YARGININ BAĞIMSIZLIĞINA TARAFSIZLIK İLKESİ EKLEDİK"

Pek çok defa vurguladığım şu hususu bir kez defa ifade etmek isterim. Etkin, güçlü ve hızlı bir adalet hükümetimizin önceliğidir. Göreve geldiğimi ilk günden beri hep bunun için çalıştık. Yargının güçlendirilmesi için pek çok düzenlemeyi gerçekleştirdik. Vesayet dönemlerinin acı bir hatırası olarak yıllarca insanımızı bezdiren uyugulamaları geride bıraktık. Yerine hukukun üstünlüğü ilkesini bu ülkede egemen kıldık.

Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesi ekledik. Hak arama yollarını genişlettik. Bu anlayışla 23 yılda fiziki ve teknik altyapıdan temel hak ve özgürlüklere, temel kanun ve mevzuatlara, alternatif uyuşmazlık kurumsal değişikliklerine çok geniş bir yelpazede adalet hizmetlerimizi günden güne genişlettik, iyileştirdik ve tahkim ettik. Danıştay üye sayılarını arttırdık. Yardımcı personel sorunun çözdük. Danıştayımızı 2012'de yeni hizmet binasına kavuşturduk.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEKTİR"

Yine bu süreçte ortaya çıkan onca ihanetten sonra bile devlete ve millete pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek devam edecektir. Su uyur ama FETÖ'nün sinsi hücreleri uyumaz gerçeği örgüte yapılan her operasyonla kendisini hatırlatıyor. Herhangi bir zaafiyetin Allah korusun ülkemize ve devletimize çok ağır bedelleri olacaktır. Yargımız FETÖ'nün nasıl büyük bir tehdit olduğunu bilen en önemli organlarımızdan biridir. Yakın geçmişte yaşadığımız acıların ve ihanetlerin tekrarının önüne akıl,dirayet ve tecrübeyle geçebiliriz. Diğer türlü milletimize ve devletimize görevlerimizi ihmal etmiş oluruz. Bu konuda güvenlik ve istihbarat birimlerimizin hassasiyet göstereceğine inanıyorum.

"CEZASIZLIK ALGISININ ÖNÜNE GEÇECEK DÜZENLEMELERİ PAYLAŞTIK"

  1. yargı reformu strateji belgesi ile çalışmalarımızı daha da öteye taşıdık. Cezasızlık algısının önüne geçecek düzenlemeleri kamuoyu ile paylaştık. Yapanın yanına kar kalıyor anlayışının toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Kanunlara uyan vatandaşlarımızın hakkının korunmasında kararlıyız. Suç işleyenlerin, kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz. Ortaya çıkan onca ihanetten sonra bile millete devlete pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek devam edecektir. Su uyur ama FETÖ'nün hücreleri uyumaz gerçeği operasyonlarla kendini bir kez daha hatırlatıyor. FETÖ ile mücadelede zafiyetin ağır bedelleri olacaktır. Tarih, ibret alınmazsa tekerrür eder. Acıların, ihanetlerin tekrarının önüne tarihten ibret alarak geçebiliriz. Diğer türlü umudunu Türkiye'nin güçlenmesine bağlamış mazlumlara karşı ihanet etmiş oluruz. Yargımızın da dikkat ve teyakkuzu göstereceğine inanıyorum. Yargı mensuplarımızın ailelerinin hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi ister gazeteci olsun herkes anayasanın işlemesine yardımcı olmalıdır. Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz."
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PKK silahları ne zaman teslim edecek? 'İkinci aşama resmen başladı' diyerek tarih verdiPKK silahları ne zaman teslim edecek? 'İkinci aşama resmen başladı' diyerek tarih verdi
Bir yolcu uçakta dehşet saçtı!Bir yolcu uçakta dehşet saçtı!

Anahtar Kelimeler:
pkk Danıştay cumhurbaşkanı erdoğan Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kevin De Bruyne imzaya geliyor! Her konuda anlaşma sağladılar

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kevin De Bruyne imzaya geliyor! Her konuda anlaşma sağladılar

Fenomen kurbanı oldular: "Arabalar altımızdan alındı, hala borç ödüyoruz"

Fenomen kurbanı oldular: "Arabalar altımızdan alındı, hala borç ödüyoruz"

Son dakika… 4.6 büyüklüğünde deprem! Amasya ve Samsun sallandı

Son dakika… 4.6 büyüklüğünde deprem! Amasya ve Samsun sallandı

En çok merak edilen soru: PKK’lı teröristler hangi ülkelere gidecek?

En çok merak edilen soru: PKK’lı teröristler hangi ülkelere gidecek?

Bakan Fidan'dan PKK'nın kararına "tarihi" yorumu

Bakan Fidan'dan PKK'nın kararına "tarihi" yorumu

Eski Papa'nın işaret ettiği o ilçe gündem oldu!

Eski Papa'nın işaret ettiği o ilçe gündem oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.