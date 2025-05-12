Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cezasızlık algısı' hakkında konuştu! "Yapanın yanına kar kalıyor anlayışının toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle düzenlenen törende gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"10 Mayıs 1868'de Şuraı Devlet adıyla kurulan Danıştay tam 157 yıldır başarıyla görev yapıyor. Danıştay fertlerimize başarılar niyaz ediyorum.

Devlet anlayışımızın bu devamlılığı ise iki husus üzerine bina edilmiştir. Biri insana verilen değerdir. İkincisi ise hiç şüphesiz mülkün temeli olarak gördüğümüz adalettir. Bizim inancımızda varlık adalet üzere yaratılmıştır.

Atalarımız 'Zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar' demişler. Bu sözler adaletin önemini ortaya koyar. Bunun da sağlanması için hukuk devletinin olması gerektiği kanıtlanır. İdarenin denetimi ve işlemlerin tamamının yargısal denetime açıklamasıdır. İşte Danıştayımız 157 yıldır böylesi bir görevi ifa etmektedir.

"DEVLET ANCAK ADALETLE HÜKMEDERSE DEVLETTİR"

Bu itibarla milletimiz adına karar verme sorumluluğunu yüksek bir vazife şuuruyla yerine getiren Danıştay mensuplarına teşekkür ediyorum.

Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Zira devletin alamet-i farikası adalettir.

"YARGININ BAĞIMSIZLIĞINA TARAFSIZLIK İLKESİ EKLEDİK"

Pek çok defa vurguladığım şu hususu bir kez defa ifade etmek isterim. Etkin, güçlü ve hızlı bir adalet hükümetimizin önceliğidir. Göreve geldiğimi ilk günden beri hep bunun için çalıştık. Yargının güçlendirilmesi için pek çok düzenlemeyi gerçekleştirdik. Vesayet dönemlerinin acı bir hatırası olarak yıllarca insanımızı bezdiren uyugulamaları geride bıraktık. Yerine hukukun üstünlüğü ilkesini bu ülkede egemen kıldık.

Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesi ekledik. Hak arama yollarını genişlettik. Bu anlayışla 23 yılda fiziki ve teknik altyapıdan temel hak ve özgürlüklere, temel kanun ve mevzuatlara, alternatif uyuşmazlık kurumsal değişikliklerine çok geniş bir yelpazede adalet hizmetlerimizi günden güne genişlettik, iyileştirdik ve tahkim ettik. Danıştay üye sayılarını arttırdık. Yardımcı personel sorunun çözdük. Danıştayımızı 2012'de yeni hizmet binasına kavuşturduk.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEKTİR"

Yine bu süreçte ortaya çıkan onca ihanetten sonra bile devlete ve millete pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek devam edecektir. Su uyur ama FETÖ'nün sinsi hücreleri uyumaz gerçeği örgüte yapılan her operasyonla kendisini hatırlatıyor. Herhangi bir zaafiyetin Allah korusun ülkemize ve devletimize çok ağır bedelleri olacaktır. Yargımız FETÖ'nün nasıl büyük bir tehdit olduğunu bilen en önemli organlarımızdan biridir. Yakın geçmişte yaşadığımız acıların ve ihanetlerin tekrarının önüne akıl,dirayet ve tecrübeyle geçebiliriz. Diğer türlü milletimize ve devletimize görevlerimizi ihmal etmiş oluruz. Bu konuda güvenlik ve istihbarat birimlerimizin hassasiyet göstereceğine inanıyorum.

"CEZASIZLIK ALGISININ ÖNÜNE GEÇECEK DÜZENLEMELERİ PAYLAŞTIK"