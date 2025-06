Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü! Ferdi Zeyrek telefonu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün gece evinde elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek'in tedavisi devam ediyor.

ERDOĞAN, ÖZEL'İ ARADI

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için Özel'e, geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili son olarak "Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Yapılması gereken tüm işlemler kurumumuzda büyük bir başarıyla uygulanıyor" denildi.