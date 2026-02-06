Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat paylaşımı: "Sözümüzü tuttuk"

Türkiye'nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin bugün 3. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaşım yaparak "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız" dedi.

"BU İŞİN ALTINDAN KALKTIK"

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.

Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.

Sözümüzü tuttuk."

VİDEOLU PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgeden görüntülerin ve kendi konuşmalarının yer aldığı videoya da yer verdi.