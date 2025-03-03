Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı: "Tam üyelik stratejik önceliğimiz, Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyükelçiler ile İftar Programı'nda konuştu.

İşte açıklamalarından satır başları;

"Ramazan ayının İslam dünyası başta olmak üzere dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ve oruç, insanların her yıl 1 ay süreyle katıldığı bir ruh şölenidir. Bu sofra muhabbet sofrasıdır.

"ASKERİ VE SİYASİ PATLAMALAR OLACAKTIR"

Savaşlar iyice derinleşen ekonomik sıkıntılar ile hala birçok ülkede devam ediyor. İslam düşmanlığı, küresel çatışmalar ve ticaret savaşları uluslararası sistemi çıkmaza sürüklüyor. Kelimenin tam anlamıyla daha adaletsiz ve acımasız uluslararası bir gerçeklik inşa ediliyor. Önüne geçilmezse bunun varacağı yer askeri veya siyasi patlamalar olacaktır.

"UKRAYNA'DA KRİZE ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞTIK"

Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlama vakti çoktan gelmiştir. Krizlerle çevrili bir coğrafyada kritik roller üstleniyoruz. Mağduriyetleri sona erdirmenin peşindeyiz.

"KALICI BİR BARIŞ ANCAK ADİL VE ONURLU BİR BARIŞLA MÜMKÜN"

Ukrayna'da krize çözüm üretmeye çalıştık. Biz kriz bölgelerine bakarken etnik aidiyetleri, inançları değil yalnızca el uzatılması gereken insanlar görüyoruz. Gazze'de nasıl insanlığın vicdanı olmaya gayret ediyorsak Ukrayna'da da aynı hissiyatı izliyoruz. Ukrayna'da muhtemel bir çözümün ne Rusya'sız ne Ukrayna'sız olabileceğine inanıyoruz. İstanbul süreci ile müzakerenin olabileceğini gösterdik. Kalıcı bir barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkün.

"MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu muhataplarına önemle hatırlatmak istiyorum. İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır.

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmanın amaçlarından biri de bu kirli planlara engel olmaktır. Kulaklara fısıldanan senaryoları da çok iyi biliyoruz.

"SURİYE'DE ESAD'IN DEVRİLMESİYLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAMIŞTIR"

Burada şu önemli hususu tekraren vurgulamak arzundayım. İsrail, bölgede istikrarsızlık üreterek kendi güvenliğini sağlayamaz. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü hais bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'de aradığı huzura kavuşamayacaktır. Filistin halkını destekleyeceğimiz gibi Kudüs'ün, özellikle Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne riayet edilmesinin de takipçisi olacağız.

Değerli Büyükelçiler, Suriye'de 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. Toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini sağlamış, farklı kimliklerin yan yana yaşadığı tüm komşuları için güven ve istikrar kaynağı olan bir Suriye'nin inşası en büyük temennimizdir. Yeni yönetimin böyle bir Suriye'nin vücut bulması için gösterdiği gayretleri takdirle karşılıyor, kendilerine gereken her türlü desteği sağlıyoruz.

"TÜRKİYE'SİZ BİR AVRUPA DÜŞÜNÜLEMEZ"

"Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmeler Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel bir aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor. Açık söylemek gerekirse Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Avrupalı dostlarımızın da artık bu hakikatle yüzleşmesini vizyoner bir bakış açısıyla tam üyelik sürecimizi ilerletmesini bekliyoruz."