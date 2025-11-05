Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür! 'Cumhur İttifakı' çıkışı: "Gedik açılmasına izin vermeyeceğiz"

AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla gözünü ve gönlünü bize çevirmiş tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi gönderiyorum.

"4 yasama yılına oldukça yoğun gündemle başladık. Teskere ana muhalefetin itirazına rağmen büyük bir ittifakla çıkarıldı. Bu teskereye kabul oyu veren vekillere teşekkür ediyorum. Bizim bir başka ülkenin egemenliğinde ve kaynaklarında gözümüz yok. Dost ülkelerin egemenliğine saygılıyız. Mehmetçiğimiz huzurun barışın ve istikrarın teminatı olmuştur.

"İŞ SÖZ TUTMAYA GELİNCE HEMEN GERİ VİTESE TAKIYOR"

Bundan sonra da barışı dayanışmayı kardeşliği savunmaya devam edecektir. Türk bayrağı dalgalandığı bütün coğrafyalarda daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek. Mehmetçiğimizin orada olmasından memnuniyet duyuyorlar. Teskereye karşı çıktıklarını gördük. CHP saçma sapan argümanlarla kendilerinin bile inanmadığı bir sürü bahanenin arkasına saklanarak buna karşı çıkıyor. Anlamak ve kabul etmek mümkün değil. CHP'nin yanlışlarını düzeltme konusunda iyi bir sınav verilmiyor. Yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor ama iş söz tutmaya gelince hemen geri vitese takıyor.

"BU KADAR SIK FİKİR DEĞİŞTİRMEK CHP'YE İYİ GELMEYEBİLİR"

CHP'nin tezkereye hayır demesine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Ancak bu kadar sık fikir değiştirmek CHP'ye iyi gelmeyebilir. CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır. Bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz. Özgür Özel kırdığı potlarla daha fazla kendini komik duruma düşürüyor.

"BÖLGEMİZİN GÜVENLİĞİNİ CHP'NİN POLİTİKALARINA BAĞLAYAMAYIZ"

Deprem bölgesi hezeyanlarına bakanımız ve vekillerimiz gereken cevabı verecek. Bölgeye turist gibi yollara düşüyorlardı şimdi onu bile yapamıyorlar. Ne konutlardan ne de deprem bölgesinin nereden nereye geldiğinden haberleri var. Daha yeni hızlı trenle tanışıyorlar. Belki 10 yıl sonra da deprem bölgesine yaptıklarımızın farkına varırlar. Biz milletimizin bölgemizin güvenliğini CHP'nin politikalarına bağlayamayız. Bizim için aslolan Türkiye'dir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz bu ülkenin bekasının her şart altında muhafazadır.

"BU SÜRECİ BAŞARI İLE SONUÇLANDIRACAĞIZ"

Tahriklere aldırmadan gizli açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Devletin başı olarak şahsımızın dirayetli tutumu, Sayın Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin çalışmaları, devletimizin gayretleri ile Terörsüz Türkiye'ye emin adımlarla yürüyoruz. Son 2 haftada önemli gelişmeler yaşandı. Sayın Buldan ile sayın Sancar'ı Külliye'mizde kabul ederek yapıcı görüşme sağladık. Benzer kaygıları paylaştığımızı teyit ettik. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir kavşağa kavuştuk. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Milli dayanışma kardeşlik komisyonu da toplantıları ile kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Farklı fikirlerin dile getirilmesini kıymetli görüyoruz. Komisyon önemli bir boşluğu doldurdu. Komisyonun yol haritasını önemsiyoruz. Allah'ın izni ile bu süreci başarı ile sonuçlandıracağız.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Cumhur İttifakı olarak önce Terörsüz Türkiye sonra Terörsüz Bölge hedefine kavuşacağız. Başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere müflis oyunları deşifre eden sayın Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye muazzam kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak olan muteber Türkiye'nin nişanesidir. Komisyonumuzun ve aziz milletimizin desteği ile inşallah bu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz.

2026 yılı bütçesinde giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar olacağını hesaplıyoruz. Sosyal yardım bütçesini 2026 yılında 917 milyar liraya çıkarıyoruz ki bu tutar bütçemizin yüzde 4,8'ine denk geliyor.

"GİRDİĞİMİZ HER SEÇİM DÜNYANIN EN TEMİZ SEÇİMLERİ OLMUŞTUR"

Girdiğimiz her seçim dünyanın en temiz seçimleri olmuştur. Her seçimde millet iradesi sandığa yansımış ve milletimiz kendi hür iradesi ile tercihini AK Parti'den yana kullanmıştır. Yok diktatörlükmüş yok otoriteymiş bunların hepsi safsata. Bu asılsız ithamlar ana muhalefet tarafından kendi başarısızlıklarını örtmek için kullanılan iddialardır. Girdiğimiz her seçimde ne dedik; hodri meydan.

1945 yılında her yanı enkaz olan Almanya toparlanırken, 2 atom bombası atılmış Japonya ayağa kalkarken Türkiye 52 yıl boyunca maalesef yerinde saydı. Şimdi bize diyorlar ki tabii ki yapacaksınız. Elbet de yapacağız, bu millet için çalışacağız. Ama siz de bir sorgulayın. Merhum Menderes, Merhum Özal yönetimleri dışında bu ülkede yapılması gerekenler acaba neden yapılmadı?

Türkiye'nin ihtiyacı olan yolları, okulları, hastaneleri neden inşa etmediler? Köprüler, havalimanları konutlar daha niceleri neden yetersiz kaldı? Bu millet neden yıllarca hak ettiği eseri ve yatırımı göremedi?

Büyüklerinize sorun, belgeselleri izleyin açın arşivden o dönemin gazetelerini okuyun. Anarşi terör belirsizlik umutsuzluk dışında hiçbir şey göremeyeceksiniz. Yahu benim İstanbul'da orta okulda okuduğum sınıfta 80 öğrenci vardı. Üniversite yurtlarında 18-20 öğrenci aynı koğuşta kalıyordu. Hastane çilesi, okul çilesi, yol çilesi hepsini yaşadık.

"AK PARTİ'NİN TEK BAŞINA İKTİDARA GELMESİ AÇIKÇASI BİR HALK DEVRİMİ OLMUŞTUR"

AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi açıkçası bir halk devrimi olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 Kasım devrimine sadakatle bağlı kaldık. 23 yıldır her seçimde kazanıyorsak işte bu 3 Kasım seçim sonuçlarına olan sadakatimizin bir neticesidir. Yeterli mi elbette değil. Yapacak çok işimiz var. 23 yıl boyunca bir yandan ülke için hizmet, eser üretmeye çalışırken bir yandan da içeriden ve dışarıdan saldırılara göğüs gerdik. Bu mazeret değil.

Biz hem şeytanı taşladık hem de tavafımızı yaptık. Darbe senaryoları yazılar, terörle üzerimize geldiler. Sabotajlar, sokak eylemleri, darbe girişimleri... Bunların hepsini püskürttük. Çok daha fazlasını yapabilirdik yapacağız da.

"İBB'NİN İÇİNİ BOŞALTTILAR, BELEDİYEYE İŞİ DÜŞEN HERKESİ HARACA BAĞLADILAR"

Gezi'nin, darbe girişiminin Türk ekonomisine verdiği zararı İstiklal savaşı öncesi işgal güçleri bile vermediler. İBB'nin içini boşalttılar. Belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar. Yabancı istihbarat örgütleri ile iş tuttular. Biz Türkiye'nin hasımları ile iş tutan anlayışa karşı ayakta duruyor ve hizmet üretiyoruz.

"23 YILDA BİR GENÇLİK, BİR NESİL YETİŞTİRDİK"

Biz 23 yılda bir gençlik bir nesil yetiştirdik. Özgüvenli bir gençlik yetiştirdik. İmanlı bir gençlik yetiştirdik, yerli bir gençlik yetiştirdik.

"BU MİLLETE ÖZGÜVENİNİ YENİDEN KAZANDIRDIK"

Geleceğe dair asla umutsuz değilim, asla karamsar değilim. Dürüst ve ahlaklı bir nesil var ve sayıları da her geçen gün artıyor. Bizi milletimiz takdir ediyor. Bu millete özgüvenini yeniden biz kazandırdık. Bu ülkenin ufkunu yeniden biz aydınlattık. Bu ülkeye sağlam ve karakterli bir nesil kazandırdık. Bir emanet aldık ve o emanete de sıkı sıkıya sahip çıktık.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN SURLARINDA GEDİK AÇILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

15 Temmuz gecesi kurduğumuz Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz"