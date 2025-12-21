Teknolojinin başkentinde büyük kaos: Elektrikler gitti, sürücüsüz araçlar donup kaldı!

Sürücüsüz araç teknolojilerinin en yoğun test edildiği ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen büyük çaplı bir elektrik kesintisinin ardından ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar...

"TEKNOLOJİNİN BAŞKENTİ" KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Newsweek'te yer alan habere göre, cumartesi günü ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kentinin neredeyse üçte biri, yaygın bir elektrik kesintisinin günlük yaşamı ve toplu taşımayı aksatmasıyla karanlığa gömüldü.

Noel öncesi en yoğun hafta sonlarından birinde meydana gelen ve yaklaşık 130.000 Pacific Gas & Electric (PG&E) müşterisini etkileyen kesinti, mağaza ve restoranları kapanmaya zorladı.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR DONAKALDI!

Yaşanan elektrik kesintisi, Waymo'nun otonom taksi hizmetini askıya almasına neden oldu; zira sürücüsüz araçlar şehrin dört bir yanındaki kavşaklarda durarak hareketsiz kaldı.

Waymo'nun otonom taksileri kavşaklarda kalarak kilit rotaları tıkarken, San Francisco genelinde trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Kesinti ayrıca toplu taşımada da aksaklığa yol açtı.

Bir Waymo sözcüsü, yerel haber kaynağı SFGate'e yaptığı açıklamada, trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle araçların kavşaklarda kalarak trafik sıkışıklığına yol açması ve acil durum araçlarını engellemesi üzerine otonom taksi hizmetini "geçici olarak" askıya aldıklarını belirtti.

San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı ise kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandığını belirterek, vatandaşlara gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.