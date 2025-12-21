HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Teknolojinin başkentinde büyük kaos: Elektrikler gitti, sürücüsüz araçlar donup kaldı!

İçerik devam ediyor
Enes Çırtlık

ABD'nin teknoloji merkezi San Francisco'da yaşanan dev elektrik kesintisi, ilginç anlara sahne oldu. Elektrik kesintisi nedeniyle sürücüsüz araçlar yollarda donakaldı. Kilit rotaları tıkayan otonom araçlar, San Francisco genelinde trafiğin kilitlenmesine yol açtı.

Sürücüsüz araç teknolojilerinin en yoğun test edildiği ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen büyük çaplı bir elektrik kesintisinin ardından ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar...

"TEKNOLOJİNİN BAŞKENTİ" KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Newsweek'te yer alan habere göre, cumartesi günü ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kentinin neredeyse üçte biri, yaygın bir elektrik kesintisinin günlük yaşamı ve toplu taşımayı aksatmasıyla karanlığa gömüldü.

Teknolojinin başkentinde büyük kaos: Elektrikler gitti, sürücüsüz araçlar donup kaldı! 1

Noel öncesi en yoğun hafta sonlarından birinde meydana gelen ve yaklaşık 130.000 Pacific Gas & Electric (PG&E) müşterisini etkileyen kesinti, mağaza ve restoranları kapanmaya zorladı.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR DONAKALDI!

Yaşanan elektrik kesintisi, Waymo'nun otonom taksi hizmetini askıya almasına neden oldu; zira sürücüsüz araçlar şehrin dört bir yanındaki kavşaklarda durarak hareketsiz kaldı.

Teknolojinin başkentinde büyük kaos: Elektrikler gitti, sürücüsüz araçlar donup kaldı! 2

Waymo'nun otonom taksileri kavşaklarda kalarak kilit rotaları tıkarken, San Francisco genelinde trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Kesinti ayrıca toplu taşımada da aksaklığa yol açtı.

Teknolojinin başkentinde büyük kaos: Elektrikler gitti, sürücüsüz araçlar donup kaldı! 3

Bir Waymo sözcüsü, yerel haber kaynağı SFGate'e yaptığı açıklamada, trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle araçların kavşaklarda kalarak trafik sıkışıklığına yol açması ve acil durum araçlarını engellemesi üzerine otonom taksi hizmetini "geçici olarak" askıya aldıklarını belirtti.

Teknolojinin başkentinde büyük kaos: Elektrikler gitti, sürücüsüz araçlar donup kaldı! 4

San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı ise kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandığını belirterek, vatandaşlara gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çıplak arama iddiaları gündem olmuştu! Başsavcılık'tan açıklamaÇıplak arama iddiaları gündem olmuştu! Başsavcılık'tan açıklama
Polisten kaçan sürücü katliama neden olmuştu! Neslihan öğretmen detayı herkesi kahrettiPolisten kaçan sürücü katliama neden olmuştu! Neslihan öğretmen detayı herkesi kahretti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri elektrik kesintisi sürücüsüz araç elektrik abd san francisco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

'800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

'800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.