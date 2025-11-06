HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert eleştiri: "Ağzından çıkanı duymayan birine döndü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda konuştu. Burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün söylediği sözlere tepki gösteren Erdoğan, "Ortada zihni ile dili arasında bağı tamamen kopmuş zavallı bir şahıs var. Bu zat önüne gelene attığı iftiralarla giderek saldırgan hale geliyor. Siyasetin itibarını korumalıyız. CHP lideri ağzından çıkanı duymayan birine döndü" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert eleştiri: "Ağzından çıkanı duymayan birine döndü"
Melih Kadir Yılmaz

Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Hepiniz milletin evine hoş geldiniz. Türk kütüphaneciliğinin bugünlere gelmesini sağlayan kitap sevdalılarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli konferansı tertipleyerek bir araya gelmemizi sağlayanları gönülden tebrik ediyorum. Kütüphanecilik alanında 1300 yıllık bir geçmişimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan CHP lideri Özel e sert eleştiri: "Ağzından çıkanı duymayan birine döndü" 1

Asırlar boyunca imar ettiğimiz şehirlerde kurduğumuz devletlerde kitap ve alimler hep merkezde yer almıştır.

"BU MERKEZLERDE ASIRLAR BOYUNCA İLİM TAHSİL ETMEYE GELDİLER"

Şam'daki Beyt'ül Hikme, Bağdat'taki Nizamiye Medresesi, Anadolu'da Karatay Medresesi, Gök Medrese, İstanbul'da Sahn-ı Seman ve Süleymaniye Kütüphaneleri ve daha nicesi. Tüm bu yapılar yalnızca kendi muhitlerine değil, tüm dünyaya ilim ve irfan yaymışlardır. Gerek cami, gerekse vakıf ve medrese kütüphanelerimiz hem dini ilimlerde hem pozitif bilimlerde güvenilir bilginin temel kaynakları oldu. Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden bilim insanları ve talebeler işte bu merkezlerde asırlar boyunca ilim tahsil etmeye geldiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan CHP lideri Özel e sert eleştiri: "Ağzından çıkanı duymayan birine döndü" 2

"TÜM İFTİRALARA RAĞMEN AKM'Yİ YENİDEN İNŞA ETTİK"

Buralardan öğrendikleri bilgi ve metotlarla kendi ülkelerindeki üniversite ve kütüphanelerin kurulmasına öncülük ettiler. Hakkımız tam manasıyla teslim edilmese dahi günümüzün bilim ve kültür mirasına milletimizin yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.

İstanbul'da tüm ithamlara ve iftiralara rağmen Atatürk Kültür Merkezi'ni yeniden inşa ettik.

ÖZEL'E SERT TEPKİ: SİYASETİN İTİBARINI KORUMALIYIZ, CHP LİDERİ AĞZINDAN ÇIKANI DUYMAYAN BİRİNE DÖNDÜ

Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş hakaret otamatı mı belli değil. Türkiye böyle bir siyasi uslubü hak etmiyor. Siyasetin itibarını korumalıyız. CHP lideri ağzından çıkanı duymayan birine döndü.

Zihin fukara olunca akıl ukala olur dilin de freni boşalırmış. Ortada zihni ile dili arasında bağı tamamen kopmuş zavallı bir şahıs var. Bu zat önüne gelene attığı iftiralarla giderek saldırgan hale geliyor.

"BİZ AZ SÖYLEDİK, O ÇOK ANLASIN"

Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zat da panikliyor. Biz bu dile, milletimizi mahkum etmeyiz. Arkadaşlarım bu zata cevabı onun seviyesine inmeden verdiler. Kendisine tavsiyem biz az söyledik, o çok anlasın"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şu anda belirli bir grup kullanıyor! Depremden 37 saniye önce İstanbul'dakilere uyarı sinyali gönderdiŞu anda belirli bir grup kullanıyor! Depremden 37 saniye önce İstanbul'dakilere uyarı sinyali gönderdi
Bakan Uraloğlu duyurdu! 32 bin 845 trafik levhası kaldırıldıBakan Uraloğlu duyurdu! 32 bin 845 trafik levhası kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.