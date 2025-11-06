Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert eleştiri: "Ağzından çıkanı duymayan birine döndü"

Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Hepiniz milletin evine hoş geldiniz. Türk kütüphaneciliğinin bugünlere gelmesini sağlayan kitap sevdalılarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli konferansı tertipleyerek bir araya gelmemizi sağlayanları gönülden tebrik ediyorum. Kütüphanecilik alanında 1300 yıllık bir geçmişimiz var.

Asırlar boyunca imar ettiğimiz şehirlerde kurduğumuz devletlerde kitap ve alimler hep merkezde yer almıştır.

Şam'daki Beyt'ül Hikme, Bağdat'taki Nizamiye Medresesi, Anadolu'da Karatay Medresesi, Gök Medrese, İstanbul'da Sahn-ı Seman ve Süleymaniye Kütüphaneleri ve daha nicesi. Tüm bu yapılar yalnızca kendi muhitlerine değil, tüm dünyaya ilim ve irfan yaymışlardır. Gerek cami, gerekse vakıf ve medrese kütüphanelerimiz hem dini ilimlerde hem pozitif bilimlerde güvenilir bilginin temel kaynakları oldu. Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden bilim insanları ve talebeler işte bu merkezlerde asırlar boyunca ilim tahsil etmeye geldiler.

Buralardan öğrendikleri bilgi ve metotlarla kendi ülkelerindeki üniversite ve kütüphanelerin kurulmasına öncülük ettiler. Hakkımız tam manasıyla teslim edilmese dahi günümüzün bilim ve kültür mirasına milletimizin yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.

İstanbul'da tüm ithamlara ve iftiralara rağmen Atatürk Kültür Merkezi'ni yeniden inşa ettik.

ÖZEL'E SERT TEPKİ: SİYASETİN İTİBARINI KORUMALIYIZ, CHP LİDERİ AĞZINDAN ÇIKANI DUYMAYAN BİRİNE DÖNDÜ

Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş hakaret otamatı mı belli değil. Türkiye böyle bir siyasi uslubü hak etmiyor. Siyasetin itibarını korumalıyız. CHP lideri ağzından çıkanı duymayan birine döndü.

Zihin fukara olunca akıl ukala olur dilin de freni boşalırmış. Ortada zihni ile dili arasında bağı tamamen kopmuş zavallı bir şahıs var. Bu zat önüne gelene attığı iftiralarla giderek saldırgan hale geliyor.

Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zat da panikliyor. Biz bu dile, milletimizi mahkum etmeyiz. Arkadaşlarım bu zata cevabı onun seviyesine inmeden verdiler. Kendisine tavsiyem biz az söyledik, o çok anlasın"