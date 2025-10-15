HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genç kaymakamlara 'sosyal medya' uyarısı: "Şahsi ikballerine alet edenlere toleransımız yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Genç kaymakamlara sosyal medya uyarısında bulunan Erdoğan, "Sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere de toleransımız yoktur. İdarecilerimizin devletin imajına halel getirmeyecek şekilde davranması gerekiyor" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

'110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"46 aylık adaylık sürecini başarıyla nihayete erdiren kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Her birinize cenabı mevladan üstün başarılar niyaz ediyorum.

"HER İLÇEMİZİ KALKINDIRMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Öncelikle şu hususu altını çizerek ifade etmek isterim, 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde kıymetlidir. Bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve emniyet içinde yaşaması devlet olarak bizim önceliğimizdir. Her ilçemizi kalkındırmak mecburiyetindeyiz. Siz genç kaymakamlarımıza da çok önemli işler düşüyor.

"DEVLETİN GÖREVİ VATANDAŞINA HİZMET ETMEKTİR"

783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes devletimizin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir.

"KAPINIZA KİM GELİRSE GELSİN SIKINTILARINA ÇARE BULMAYA ÇALIŞACAKSINIZ"

Yarın sizler şahsımı, yani cumhurbaşkanını temsilen görev üstleneceksiniz. Vatandaşın sorunlarına çözüm arayacak, yakından ilgileneceksiniz. Kapınıza kim gelirse gelsin, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız.

"KİBİR ZEHRİNİ BÜNYENİZDEN UZAK TUTMAK ZORUNDASINIZ"

Devletin gören gözü, işiten kulağı, merhamet kucağı olacaksınız. Adalet ve hakkaniyetten asla kaçmayacaksınız. Mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Halkın rızasını hakkın rızasına giden bir yol olarak göreceksiniz. İleride inşallah çok önemli yerlere geleceksiniz. Devlet yönetiminde neredeyse çeyrek asrı bırakmış bir siyasetçi olarak bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak size bu tavsiyeyi özellikle vermek istiyorum. Makamlar, koltuklar, bunların hepsi gelip geçicidir. Bu aziz milletin hayır duasına mazhar olmak istiyorsanız, kibir zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız.

"GEREKİRSE KAPI KAPI DOLAŞIP SİZ ONLARI BULUP ARAYACAKSINIZ"

Kapınızı çalan, yolu devlet dairesine düşen hiç kimseye tepeden bakma hatasına, böyle bir çiğliye düşmeyeceksiniz. Herkese karşı daime alçak gönüllü olacak, kalp kırmamaya dikkat edeceksiniz. Bizim insanımız mahçup ve mahrurdur. Yarasını herkese açıp göstermez. Birileri gibi derdinin reklamını asla yapmaz. Muhtaçların size başvurmasın beklemeyecek, gerekirse kapı kapı dolaşıp siz onları bulup arayacaksınız.

"ŞAHSİ İKBALİNE ALET EDENLERE TOLERANSIMIZ YOKTUR"

Sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere de toleransımız yoktur. İdarecilerimizin devletin imajına halel getirmeyecek şekilde davranması gerekiyor. Millete doğrudan hizmet götüren bütün alanlarda aynı durum geçerlidir. İnsanların mahremiyetine saygı gösterilmeli ve kaş yapayım derken göz çıkarma durumuna mahal verilmemeli"

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
