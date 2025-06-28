HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede Hasan Basri Yalçın'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'da geçirdiği deniz kazası sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede Hasan Basri Yalçın'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaparken geçirdiği kazada yaralandıktan sonra Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüş, daha sonra ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti. Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ambulansa alınan Hasan BasriYalçın'ın, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

cumhurbaskani-erdogandan-hastane (1)

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Yalçın'ı ziyaretinin ardından aynı hastanede tedavi gören eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'yu da ziyaret etti. Hastanede bulunan hasta yakınlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta yakınlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kanser tedavisinde çığır açmıştı... Kanser tedavisinde çığır açmıştı...
Manisa’da 3 köy tedbir amaçlı boşaltılıyor!Manisa’da 3 köy tedbir amaçlı boşaltılıyor!

Anahtar Kelimeler:
erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

O transferde yer yerinden oynadı! Uğurcan Çakır öyle bir paylaşım yaptı ki...

O transferde yer yerinden oynadı! Uğurcan Çakır öyle bir paylaşım yaptı ki...

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"

Eski sevgiliden uykuda kezzap vahşeti: Kıkırdakları eridi, gözü aktı!

Eski sevgiliden uykuda kezzap vahşeti: Kıkırdakları eridi, gözü aktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.