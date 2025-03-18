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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Saldırılar kabul edilemez! Soykırım politikasına 'dur' denmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Saldırılar kabul edilemez! Soykırım politikasına 'dur' denmeli

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
18.03.2025 14:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Hollanda Başbakanı Schoof ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye saldırısının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu'nun soykırım politikasına "dur" denmesi gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Saldırılar kabul edilemez! Soykırım politikasına 'dur' denmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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"ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

İSRAİL'E TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.

BİR DİPLOMATİK TEMAS DAHA

Hollanda Başbakanı Schoof ile de telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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