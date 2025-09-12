Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı: "Mücadeleyi burada öğrendik, sevdamız bitmeyecek"

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı" düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma gerçekleştirdi.

"İSTANBUL SANAT ESERLERİMİZİN ADETA SERLEVHASI"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız bu aziz topraklar dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır.

İstanbul sanat eserlerimizin adeta serlevhası olmuştur. Görenleri kendine hayran bırakan şehrin sokakları, çeşmeleri tuvallerimizi süslemiştir.

"İSTANBUL'A SEVDAMIZ BİTMEYECEK"

4 buçuk yıl bu şehri yönetmekten gurur duydum. İstanbul'a sevdamız bitmeyecek. Mücadeleyi biz burada öğrendik, pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik. Bize mazlumun yanında olmayı burası öğretti.