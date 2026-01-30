Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İran teması! Pezeşkiyan'la 'askeri gerilimi' konuştular

İran ile ABD arasında gerilim tırmanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

"TÜRKİYE ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

İRANLI BAKANI KABUL EDECEK

Açıklamada Erdoğan'ın bugün Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul edeceği de bildirildi.