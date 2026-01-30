HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İran teması! Pezeşkiyan'la 'askeri gerilimi' konuştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmede ele alınan konular açıklandı. Erdoğan'ın "Hazırız" mesajı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İran teması! Pezeşkiyan'la 'askeri gerilimi' konuştular
Hazar Gönüllü

İran ile ABD arasında gerilim tırmanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

"TÜRKİYE ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan kritik İran teması! Pezeşkiyan la askeri gerilimi konuştular 1

İRANLI BAKANI KABUL EDECEK

Açıklamada Erdoğan'ın bugün Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul edeceği de bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan kritik İran teması! Pezeşkiyan la askeri gerilimi konuştular 2

