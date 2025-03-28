Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! "Siyasi mandacılık talep ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 9. Milli İrade İftarı'nda konuştu. Erdoğan'ın sözlerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Erdoğan "Öyle bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki CHP Genel Başkanı çıkıp siyasi mandacılık talep ediyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"FERSAH FERSAH İLERİDE OLDUKLARINI ANLAYACAKLAR"

"Ülkemizde birileri Türkiye'nin İslam alemi ve dünyada neye tekabül ettiğini bilmiyor. Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını farkına varacaklar. Cahil diyerek, kitap okumuyor diyerek aşağıladıkları gençlerin, her yönden fersah fersah ileride olduklarını anlayacaklar.

Dünyada Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından çeyrek asrın en büyük değişimlerinden biri yaşanıyor. Devleti zayıflatan popüler akımlar eskisi kadar rağbet görmüyor. LGBT musibetine yönelik tüm dünyada yönelik tepkileri bunun işareti olarak yorumluyoruz.

"HER YOLU HALEN DENİYORLAR"

Yeni küresel sistem Türkiye'nin hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Türkiye ne zaman kendine biçilen konuma itiraz etse, birileri hemen düğmeye basmıştır. Sokak olaylarıyla bunları yaşadık. Üniversite gençliğinin kışkırtılmasıyla bunu yaşadık. Terör örgütlerini hain ve kalleş saldırılarıyla bunu yaşadık. Bizi kendi içimize hapsetmek için denediler. Her yolu halen deniyorlar.

Bu saldırılarda hep belli kavramlar kullanılmıştır. Cumhuriyet tehlike altında dediler. Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor dediler. Üzülerek söylüyorum çoğu zaman başarılı da oldular. Ekonomik ve siyasi bakımdan irtifa kaybettik.

İstanbul merkezli yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında yaşananları bundan bağımsız düşünemeyiz. Bir haftadır yolsuzluğu gizlemek adına her şeyi yaptılar. Marjinal sol örgütleri öne çıkarıp gençlerin arkasında saklanmaktan her türlü kepazelik sergilendi. Tahrik siyaseti hedefine ulaşamadı.

"SİYASİ MANDACILIK TALEP EDİYOR"

Bu sefer Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye başladılar. Önceki gün bizim de tahmin edemeyeceğimiz bir eşik aşıldı. Öyle bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki CHP Genel Başkanı çıkıp siyasi mandacılık talep ediyor. Kendimizi terk edilmiş hissettik diyor. Bu zat ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor.

Kandırılmış, marjinal örgütlerinin eline düşmüş dahi olsa bizim kaptıracak tek bir gencimiz de olamaz. Onları bir şekilde kazanma konusunda mükellefiz."