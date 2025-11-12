Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Muazzez Abacı için taziye mesajı

1 Kasım tarihinde kalp krizi geçiren ve anjiyo olan Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı'dan acı haber geldi. Abacı ABD'de hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abacı'nın acı kaybı vesilesiyle taziye mesajı paylaştı.

ERDOĞAN: "SEVDİKLERİNE VE SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abacı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."