Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan video mesaj: Terörsüz Türkiye’de kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere sosyal medyadan videolu mesaj yolladı.

İşte Erdoğan'ın o mesajı;

"Terör kendisini feshedip silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır. Aziz Yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezi yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ataport gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü oyuna gelmedi provokatörlerin kışlık alanına film emri. Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve solkanlılıkla ifade eden konluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü beladan kargaşadan gerilimden muhafaza eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemimize odaklanıyoruz. Türkiye'yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartla taraf olmayacağız. Anakademe ve genel merkezimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatımızda görev alan tüm dava arkadaşlarımdan bu hassasiyetle hareket etmeleri bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle Ramazan bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun."