HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan geceyi dışarıda geçirenlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geceyi dışarda geçiren vatandaşları ziyaret etti. Erdoğan, İstanbul'da Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geceyi dışarıda geçirenlerle bir araya geldi

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret etti.

AW439721_05

Erdoğan, burada bakanlar ve yetkililerden yapılan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AW439721_01

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

AW439721_04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kağıthane’deki ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’de eşlik etti.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze için göç iddialarına yanıt: "Asılsız"Gazze için göç iddialarına yanıt: "Asılsız"
Bakan Memişoğlu'ndan İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama: 15 yaralımızın tedavisi devam ediyorBakan Memişoğlu'ndan İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama: 15 yaralımızın tedavisi devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

Arda Güler'den efsane gol! Adeta tek başına...

Arda Güler'den efsane gol! Adeta tek başına...

'Evimize girebilir miyiz?' sorusuna yanıt

'Evimize girebilir miyiz?' sorusuna yanıt

AFAD deprem raporunu açıkladı! Vatandaşlara artçı sarsıntı uyarısı

AFAD deprem raporunu açıkladı! Vatandaşlara artçı sarsıntı uyarısı

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.