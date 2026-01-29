Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Mirziyoyev'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 103 süvari karşılayıp, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

İkili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Mirziyoyev, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na ve anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan ve Mirziyoyev, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Törende konuşan Erdoğan "(Özbekistan'la) Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz" ifadelerini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de "Türkiye kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor" dedi. Mirziyoyev "Türkiye sadece İslam dünyasında değil küresel ölçekte de her alanda giderek daha fazla nüfuz kazanıyor, değerli başarılar elde ediyor. Görüşmelerimizin neticeleri çok yüksek, nazar değmesin diyorum." ifadelerini kullandı.

